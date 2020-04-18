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18 Nisan 2020, Cumartesi
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İrfan Can’dan ’ya yardım

İrfan Can’dan Muğla’ya yardım

forması giyen , 'ın şubesine gıda kolisi bağışladı.

Medipol Başakşehir forması giyen , 'ın şubesine gıda kolisi bağışladı. 7 ilçedeki 300 aileye yardım elini uzatan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, 'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın twitter hesabından yardım kampanyası başlatıp, Kızılay'a bağış yapmıştı. Kızılay teşekkür etti.
  1. 18.4.2020
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