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13 Nisan 2020, Pazartesi
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eski kulübü ’a

Robinho eski kulübü Santos’a

ile sözleşmesi bitecek , eski takımına dönüyor.

ile sözleşmesi bitecek , eski takımına dönüyor. Ajansspor'un haberine göre; Başkanı Peres, "Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz" dedi.
  1. 13.4.2020
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