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12 Nisan 2020, Pazar
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Bu zor günler elbet bitecek

Bu zor günler elbet bitecek

'in yıldız ismi , koronavirüs ile mücadele eden dünyanın bu zor günleri atlatacağını söyledi.

'in yıldız ismi , koronavirüs ile mücadele eden dünyanın bu zor günleri atlatacağını söyledi. "Evde Kal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "Ligin ne olacağı, ne zaman başlayacağı şu an ikinci düşünülmesi gereken konu. Öncelikle herkesin sağlıklı olmasını diliyorum. Bunun için de kendimizi korumamız gerekiyor. Salgın Bosna'da da kendini hissettiriyor. Dileğim vatanım olarak gördüğüm iki ülkenin de bu süreci en iyi şekilde geçirmesi" ifadesini kullandı.
  1. 12.4.2020
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