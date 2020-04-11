Mert Günok gönülleri fethetti! Öyle bir şey yaptı ki... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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gönülleri fethetti! Öyle bir şey yaptı ki...

Mert Günok gönülleri fethetti! Öyle bir şey yaptı ki...

'in başarılı file bekçisi saha içinde yaptıklarının yanında saha dışında yaptıklarıyla da taraftarın gönlünü kazanmayı başarıyor. Günok, kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük hayranına üzerinden yaptığı jest ile herkesin gönlünü kazandı. İşte detaylar...

'in deneyimli file bekçisi , hesabından kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük taraftara büyük jest yaptı. Milli yıldız, küçük taraftara imzalı formasını göndereceğini ve iç sahadaki ilk maçta seremoniye birlikte çıkacaklarını açıkladı.

Günok alıntıladığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. Sana imzalı formamı gönderiyorum. Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız."

İşte Mert Günok'un o paylaşımı...

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 10:49
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