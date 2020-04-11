Mert Günok gönülleri fethetti! Öyle bir şey yaptı ki...
Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi saha içinde yaptıklarının yanında saha dışında yaptıklarıyla da taraftarın gönlünü kazanmayı başarıyor. Günok, kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük hayranına sosyal medya üzerinden yaptığı jest ile herkesin gönlünü kazandı. İşte detaylar...
Medipol Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından kendisine sesini duyurmaya çalışan küçük taraftara büyük jest yaptı. Milli yıldız, küçük taraftara imzalı formasını göndereceğini ve iç sahadaki ilk maçta seremoniye birlikte çıkacaklarını açıkladı.
Günok alıntıladığı paylaşımda şu mesajı verdi:
"Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. Sana imzalı formamı gönderiyorum. Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız."
İşte Mert Günok'un o paylaşımı...
?? Sporting veya Copenhagen maçlarına denk geldi herhalde ondan duyamamış olabilirim. ??— Mert Günok (@MertGunok) April 10, 2020
Sana imzalı formamı gönderiyorum.
Sahamızdaki ilk maçta formalarımızı giyip seremoniye birlikte çıkarız. ?? https://t.co/0O2JwBs5pt
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 10:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Günok gönülleri fethetti! Öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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