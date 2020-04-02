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02 Nisan 2020, Perşembe
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Son 5 yılın asist kralı

Son 5 yılın asist kralı Edin Visca

'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin 'in kaptanı olduğu ortaya çıktı.

'de son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında en çok asist yapan ismin 'in kaptanı olduğu ortaya çıktı. Visca, 53 asistle yapılan bu değerlendirmede zirvede yer aldı. Boşnak yıldızı en son forması giyen (37) takip etti. Üçüncü sırada ise 32 asistle Trabzonsporlu yer alıyor.
  1. 2.4.2020
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