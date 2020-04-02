Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: UEFA-ECA ve EPFL liglerin tamamlanmasını tavsiye etti - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Başakşehir'in 'su açıkladı: -ECA ve liglerin tamamlanmasını tavsiye etti

Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: UEFA-ECA ve EPFL liglerin tamamlanmasını tavsiye etti

'su , sosyal medyadan yaptığı açıklama ile -ECA (Avrupa ) ve 'nin (Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği) liglerin geleceği ile ilgili aldıkları tavsiye kararlarını açıkladı. Tavsiye kararında, Lliglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağı" ifadesi dikkat çekti.

üst yöneticisi () , Avrupa (-ECA) ve () kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.

Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar." ifadelerini kullandı.

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANACAK

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00'te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak.

Kulüpler Birliği Başkanı 'in 'den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.

  1. 03.04.2020
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