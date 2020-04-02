Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt açıkladı: UEFA-ECA ve EPFL liglerin tamamlanmasını tavsiye etti

Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.

Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar." ifadelerini kullandı.

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.

UEFA-ECA ve EPFL ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi:

?? Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calismalarina gore liglerin en gec Temmuz / Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını + — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) April 2, 2020

?? Liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını,



?? Ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 Uefa müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar. — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) April 2, 2020

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANACAK

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00'te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in İzmir'den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.