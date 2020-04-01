Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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futbolculardan 'evde kal' çağrısı

Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı

futbolcular, çektikleri videolar ile corona virüsünün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' başlıklı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, , , , Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
  1. 01.04.2020
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