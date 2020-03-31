UEFA'dan Başakşehir'e para cezası!

Corona virüsün futbola vurduğu darbe ile Avrupa'da ligler ertelenirken, Avrupa kupalarındaki heyecan da askıya alındı. Bu süreçte EURO 2020 gibi dev organizasyonlarda da iptaller yaşanırken, yoğun gündemde uzun süredir disiplinel konularda karar almayan UEFA, bugün itibarıyla yeniden disiplin cezalarına hükmettiği kararlar aldığını duyurdu.

90 GÜN İÇİNDE ÖDEMESİ GEREKİYOR

Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart'ta oynanan Başakşehir-Kopenhag maçıyla ilgili de yaptırım geldi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca karşılaşmada taraftarların meşale yakmasından dolayı ev sahibi turuncu-lacivertlilere 1500 euro para cezası kesildiği duyuruldu. Söz konusu cezanın, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 içerisinde ödenmesi gerektiği iletildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Başakşehir, seyircili bir şekilde oynanan karşılaşmada Danimarka temsilcisini tek golle yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamış, ancak ikinci maç corona salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelenince zamanında oynanamamıştı.