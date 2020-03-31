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31 Mart 2020, Salı
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'dan 'e para cezası!

UEFA'dan Başakşehir'e para cezası!

, 'nde tek temsilcimiz olan Medipol 'e Kopenhag maçında tribünde meşale yakıldığı gerekçesiyle bin 500 Euro ceza kesti. Söz konusu cezanın, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 içerisinde ödenmesi gerektiği iletildi.

Corona virüsün futbola vurduğu darbe ile Avrupa'da ligler ertelenirken, Avrupa kupalarındaki heyecan da askıya alındı. Bu süreçte EURO 2020 gibi dev organizasyonlarda da iptaller yaşanırken, yoğun gündemde uzun süredir disiplinel konularda karar almayan , bugün itibarıyla yeniden disiplin cezalarına hükmettiği kararlar aldığını duyurdu.

90 GÜN İÇİNDE ÖDEMESİ GEREKİYOR

Stadı'nda 12 Mart'ta oynanan -Kopenhag maçıyla ilgili de yaptırım geldi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca karşılaşmada taraftarların meşale yakmasından dolayı ev sahibi turuncu-lacivertlilere 1500 euro para cezası kesildiği duyuruldu. Söz konusu cezanın, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 içerisinde ödenmesi gerektiği iletildi.

UEFA 'nde son 16 turu ilk maçında Başakşehir, seyircili bir şekilde oynanan karşılaşmada temsilcisini tek golle yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamış, ancak ikinci maç corona salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelenince zamanında oynanamamıştı.

  1. 31.03.2020
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