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31 Mart 2020, Salı
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Gümüşdağ’ın durumu iyi

Gümüşdağ’ın durumu iyi

Başkanı , koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.

Başkanı , koronavirüs tedavisine hastanede devam ediyor. 'ta tedavi altına alınan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi. Öte yandan forması giyen Mossoro, eski kulübünün başkanına video mesai gönderdi. Tecrübeli oyuncu, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" ifadesini kullandı.
  1. 31.3.2020
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