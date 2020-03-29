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29 Mart 2020, Pazar
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’den mesaj var

'de ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan , , , , ve , ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.

'de ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan , , , , ve , ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.
  1. 29.3.2020
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