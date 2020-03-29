Başakşehir’den mesaj var
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına bir video ile destek verdi. Okan Buruk ile futbolculardan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Berkay Özcan ve Uğur Uçar, ayrı ayrı mesajlar gönderdi. Bu paylaşım da günün en çok konuşulanları arasındaydı.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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