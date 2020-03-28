Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Medipol Başakşehirli yıldız Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket... Slovak yıldız, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında 1500 kitap bağışında bulundu.
Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Martin Skrtel gönüller fethetti... Slovak yıldız, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında yardımda bulundu.
Buna göre yıldız isim, Giresun Espiye ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulundu. Öte yandan Skrtel adına okulda bir kitaplık açıldı.
Martin Skrtel kimdir?
15 Aralık 1984 tarihinde Slovakya'nın Handlova şehrinde dünyaya gelen yıldız savunmacı, kariyeri boyunca; AS Trencin U19, AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletti. Slovak savunmacı şu anda Medipol Başakşehir forması terletiyor.
Öte yandan Skrtel, bu sezon çıktığı toplam 22 müsabakada 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 28.03.2020
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Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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