Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı

'den alkışlanacak hareket! 'a 1500 kitap bağışı

Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Medipol Başakşehirli yıldız 'den alkışlanacak hareket... Slovak yıldız, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında 1500 kitap bağışında bulundu.

'in yıldız ismi gönüller fethetti... Slovak yıldız, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında yardımda bulundu.

Buna göre yıldız isim, Espiye ilçesinde bulunan Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulundu. Öte yandan Skrtel adına okulda bir kitaplık açıldı.

Martin Skrtel kimdir?

15 Aralık 1984 tarihinde Slovakya'nın Handlova şehrinde dünyaya gelen yıldız savunmacı, kariyeri boyunca; AS Trencin U19, AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletti. Slovak savunmacı şu anda Medipol Başakşehir forması terletiyor.

Öte yandan Skrtel, bu sezon çıktığı toplam 22 müsabakada 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Martin Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a 1500 kitap bağışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN