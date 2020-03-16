Yenilmez Buruk

Sezonun en başarılı teknik adamlarından olan Okan Buruk, takımıyla hem lig hem Avrupa'da iddiasına devam ediyor. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alan Buruk, son 24 mücadelede ise sadece 1 kez mağlup (Fenerbahçe) oldu. Başakşehir Buruk ile 'yenilmesi zor bir takım' imajını korudu.