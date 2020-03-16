Yenilmez Buruk
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Medipol Başakşehir mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken, İstanbul ekibinin teknik patronu Okan Buruk'ta yenilmezlik imajını korumuş oldu.
Sezonun en başarılı teknik adamlarından olan Okan Buruk, takımıyla hem lig hem Avrupa'da iddiasına devam ediyor. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alan Buruk, son 24 mücadelede ise sadece 1 kez mağlup (Fenerbahçe) oldu. Başakşehir Buruk ile 'yenilmesi zor bir takım' imajını korudu.
- 16.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yenilmez Buruk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.