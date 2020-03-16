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16 Mart 2020, Pazartesi
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Yenilmez Buruk

Yenilmez Buruk

'in 26. haftasında 'a konuk olan Medipol mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken, ekibinin teknik patronu 'ta yenilmezlik imajını korumuş oldu.

Sezonun en başarılı teknik adamlarından olan , takımıyla hem lig hem Avrupa'da iddiasına devam ediyor. 'de son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alan Buruk, son 24 mücadelede ise sadece 1 kez mağlup () oldu. Buruk ile 'yenilmesi zor bir takım' imajını korudu.

  1. 16.3.2020
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