Fenerbahçe maçına çevirme!
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Medipol Başakşehir'in hocası Okan Buruk, bir pozisyonda hakem kararını beğenmeyince bu sözle tepkisini gösterdi. Fırat Aydınus da sarı kartı çıkardı.
Maçın 34. dakikasında bir faul pozisyonunda Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yoğun tepkide bulundu. Bu sırada Aydınus'a, "Fenerbahçe maçına çevirme bu karşılaşmayı" deyince hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bunun ardından Buruk ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında da kısa süreli bir sözlü diyalog yaşandı. Buruk maç sonrası "Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" dedi.
- 16.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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