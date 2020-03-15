Okan Buruk: Trabzon'da 1 puan kötü değil - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir "Trabzon'da 1 puan kötü değil"

Okan Buruk: 'da 1 puan kötü değil

Okan Buruk: Trabzon'da 1 puan kötü değil

, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, kaybetmemelerinin önemine değinip, "İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı, Avrupa maçı oynadık. Günün sonunda 1 puan deplasmanında kötü değil. İki takım da 'ye güzel seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" dedi.

'in 26. haftasındaki dev kapışmada ile Başakşehir sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , deplasmanında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İLK YARIDA YORGUNLUK VARDI"

İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı, Avrupa maçı oynadık. Rakibe çok şut attırdık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Devre arası konuşmamız da etkili oldu. Günün sonunda 1 puan Trabzon deplasmanında kötü değil.

"TRABZONSPOR'U BEĞENİYORUM"

Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da 'ye güzel seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim.

  1. 15.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Trabzon'da 1 puan kötü değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN