Okan Buruk: Trabzon'da 1 puan kötü değil
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, kaybetmemelerinin önemine değinip, "İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı, Avrupa maçı oynadık. Günün sonunda 1 puan Trabzon deplasmanında kötü değil. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" dedi.
Süper Lig'in 26. haftasındaki dev kapışmada Trabzonspor ile Başakşehir sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon deplasmanında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"İLK YARIDA YORGUNLUK VARDI"
İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı, Avrupa maçı oynadık. Rakibe çok şut attırdık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Devre arası konuşmamız da etkili oldu. Günün sonunda 1 puan Trabzon deplasmanında kötü değil.
"TRABZONSPOR'U BEĞENİYORUM"
Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim.
- 15.03.2020
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