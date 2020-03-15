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15 Mart 2020, Pazar
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liderlik aşkına

Başakşehir liderlik aşkına

’daki gururumuz , deplasmanından lider dönmek istiyor. 52 puanlı liderle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler rakibinin 6 gol averajının fazla olması nedeniyle 2. sırada bulunuyor.

'daki gururumuz , deplasmanından lider dönmek istiyor. 52 puanlı liderle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler rakibinin 6 gol averajının fazla olması nedeniyle 2. sırada bulunuyor. temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Epureanu ile sakatlığı bulunan Crivelli yok.
  1. 15.3.2020
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