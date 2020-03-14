Liderlik aşkına
Avrupa’da tarih yazan, Süper Lig’de aynı puanla averajla ikinci sıradaki M.Başakşehir, lider Trabzon’la zirve aşkına kozlarını paylaşacak.
VISCA, ALEX DE SOUZA'NIN PEŞİNDE
Kopenhag zaferini getiren Visca, Avrupa kupalarında 13. golünü attı. Takımının bu alanda en başarılı oyuncusu olan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon ise Avrupa'da 6. golünü attı. 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Türk takımları adına Avrupa'da en çok gol atan 2. yabancı oyuncu oldu. Zirvede 15 golle F.Bahçeli Alex yer alıyor
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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