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14 Mart 2020, Cumartesi
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Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Avrupa’da tarih yazan, ’de aynı puanla averajla ikinci sıradaki M., lider ’la zirve aşkına kozlarını paylaşacak.

yönetiminde 2. sırada şampiyonluk yarışını sürdüren , yarın lider 'la nefesleri kesecek bir maça çıkacak. Takımını hem lig hem Avrupa maratonuna iyi hazırlayan Okan Buruk, Fırtına'nın yıldız golcüsü Sörloth'a özel bir önlem almayı planlıyor. Buruk'un, kart cezalısı Epureanu'nun yerine Ponck'u oynatması beklenirken, savunmadaki diğer partneri Skrtel'le birlikte Norveçli santrforu marke ettireceği bildirildi. Hücum planında ise Crivelli'nin sakatlığında Elia'ya forma verecek Okan Buruk, kanatlarda Visca'yla birlikte İrfan Can ve Aleksic ikilisiyle de ilerideki 'yı golle buluşturacak galibiyet planı üzerinde çalışıyor. Turuncu-lacivertlilerin tek handikabı, Kopenhag maçının getirdiği yorgunluk olacak.

VISCA, ALEX DE SOUZA'NIN PEŞİNDE
Kopenhag zaferini getiren Visca, Avrupa kupalarında 13. golünü attı. Takımının bu alanda en başarılı oyuncusu olan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon ise Avrupa'da 6. golünü attı. 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Türk takımları adına Avrupa'da en çok gol atan 2. yabancı oyuncu oldu. Zirvede 15 golle F.Bahçeli Alex yer alıyor
  1. 14.3.2020
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