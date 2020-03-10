Robinho yuvaya dönüyor! Astronomik rakam...
Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna iyice kurulan Medipol Başakşehir'de, forma şansı bulamayan isimlerden Robinho altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönme yolunda. İşte detaylar...
Santos'un, Başakşehir forması giyen yıldız oyuncu Robinho için yaptığı transfer teklif belli oldu. Tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı ve ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Santos Başkanı Jose Carlos Peres'in doğruladığı transfer görüşmelerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı.
Brezilya Ligi ekibinin Robinho'nun menajeri ile pazarlık yaptığı ve ülkesine geri dönmek isteyen 36 yaşındaki futbolcu için aylık 97.900 Euro'luk teklif yaptığı kaydedildi. İlk görüşmelerde bu teklifin yaklaşık 1.5-2 katını isteyen Robinho'nun yeni öneriye sıcak baktığı ve hatta 'performansa dayalı sözleşme' imzalamayı kabul ettiği vurgulandı.
Brezilya liginde oynayan futbolcular arasında en çok kazanan ismin, Sao Paulo forması giyen eski Barcelonalı Dani Alves olduğu, tecrübeli sağ bekin aylık maaşının 1.5 milyon Brezilya Reali (277 bin euro) olduğu ikinci sırayı Flamengo'dan Gabigol'ün 1.325 milyon Brezilya Reali (245 bin euro) ile aldığı, Robinho'nun ücretinin bu yüzden astronomik olarak değerlendirildiği vurgulandı.
ROBINHO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör Okan Buruk'un tercihi nedeniyle fazla şans bulamayan Robinho, tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıkmasına rağmen sadece 791 dakika süre aldı. Brezilyalı yıldız gol veya asist katkısı yapamadı.
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Robinho yuvaya dönüyor! Astronomik rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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