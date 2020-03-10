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10 Mart 2020, Salı
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Liderin 3 fedaisi

Liderin 3 fedaisi

deplasmanından 3 golle 3 puan çıkartan lider ’de atılan 49 golün 27’sini Crivelli, Ba ve Visca üçlüsü ağlarla buluşturdu.

Ligde ve Avrupa'da doludizgin hedefine giden , deplasmanında 3 golle 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde atılan 49 golün 27'si ise Crivelli, ve Visca üçlüsünden geldi. ekibinin bulduğu gollerin yüzde 55'lik kısmını kaydeden yıldızlar, hücum hattının üç silahşoru olarak rakiplere korku salıyor. 49 golün 10'unda Crivelli, 9'unda Demba Ba, 8'inde de Visca imzası var. 'un takımında bu üçlünün ardından 4'er gol atan Aleksic ile İrfan geliyor.
  1. 10.3.2020
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