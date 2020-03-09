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09 Mart 2020, Pazartesi
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'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

'nde temsilcimiz , son 16 turu ilk maçında ekibi Kopenhag ile Perşembe günü 'da karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler 'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına da başladı.

Futbol Takımı, 'nde ekibi Kopenhag ile Perşembe günü 'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


  1. 09.03.2020
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