Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına da başladı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 09.03.2020
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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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