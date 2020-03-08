Zirvenin sahibi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi

40’ta ’nın muhteşem volesi düğümü çözdü. 57’de Crivelli farkı 2’ye çıkardı. 83’te Epureanu direkt kırmızı kartla atıldı. 90+3’te fişi çekti.

Süper Lig'de son yılların flaş ekibi bu sezon da zirveye oynuyor. 6'da Napoleoni'nin vuruşu dışarı gitti. Turunculacivertliler, 40. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki , Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı muhteşem voleyle meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Senegalli bu sezon ligdeki 9. golünü attı.

TRABZON'A YOK

57'de Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Demba Ba, Crivelli'yi gördü. Fransız santrforun şutu ağlara gitti: 0-2. 83'te Jerome yerde kaldı , Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı çıkardı. Rumen stoper Trabzon maçında olmayacak. 90+3'te Kahveci fişi çekti: 0-3. Başakşehir haftayı lider kapatmayı başardı.


BİTİRİCİ ÜÇLÜ

Başakşehir liderlik koltuğuna otururken kuşkusuz en büyük katkı skor yükünü çeken santrforlardan geldi. Dün Demba Ba ile Crivelli fileleri havalandırdı. Demba ligde 9. golünü atarken, Crivelli 10. kez ağları sarstı. Edin Visca ise dün 1 asist daha yaparak asist sayısını 11'e yükselterek zirveye oturdu.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem 3-0'lık galibiyeti yorumladı hem de Avrupa Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi çağrıda bulundu. Başarılı hoca, "Böyle bir deplasmandan 3-0'la çıkmak gerçekten çok değerli. Türkiye için çok önemli bir maça çıkacağız. Perşembe akşamı herkesi stada bekliyoruz" dedi.

  1. 8.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zirvenin sahibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN