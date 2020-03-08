Zirvenin sahibi
40’ta Demba Ba’nın muhteşem volesi düğümü çözdü. 57’de Crivelli farkı 2’ye çıkardı. 83’te Epureanu direkt kırmızı kartla atıldı. 90+3’te İrfan Can fişi çekti.
Süper Lig'de son yılların flaş ekibi Başakşehir bu sezon da zirveye oynuyor. 6'da Napoleoni'nin vuruşu dışarı gitti. Turunculacivertliler, 40. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı muhteşem voleyle meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Senegalli bu sezon ligdeki 9. golünü attı.
TRABZON'A YOK
57'de Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Demba Ba, Crivelli'yi gördü. Fransız santrforun şutu ağlara gitti: 0-2. 83'te Jerome yerde kaldı Ali Palabıyık, Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı çıkardı. Rumen stoper Trabzon maçında olmayacak. 90+3'te İrfan Can Kahveci fişi çekti: 0-3. Başakşehir haftayı lider kapatmayı başardı.
BİTİRİCİ ÜÇLÜ
Başakşehir liderlik koltuğuna otururken kuşkusuz en büyük katkı skor yükünü çeken santrforlardan geldi. Dün Demba Ba ile Crivelli fileleri havalandırdı. Demba ligde 9. golünü atarken, Crivelli 10. kez ağları sarstı. Edin Visca ise dün 1 asist daha yaparak asist sayısını 11'e yükselterek zirveye oturdu.
YALNIZ BIRAKMAYIN
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem 3-0'lık galibiyeti yorumladı hem de Avrupa Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi çağrıda bulundu. Başarılı hoca, "Böyle bir deplasmandan 3-0'la çıkmak gerçekten çok değerli. Türkiye için çok önemli bir maça çıkacağız. Perşembe akşamı herkesi stada bekliyoruz" dedi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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