Zirvenin sahibi

Süper Lig'de son yılların flaş ekibi Başakşehir bu sezon da zirveye oynuyor. 6'da Napoleoni'nin vuruşu dışarı gitti. Turunculacivertliler, 40. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı muhteşem voleyle meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Senegalli bu sezon ligdeki 9. golünü attı.

TRABZON'A YOK

57'de Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Demba Ba, Crivelli'yi gördü. Fransız santrforun şutu ağlara gitti: 0-2. 83'te Jerome yerde kaldı Ali Palabıyık, Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı çıkardı. Rumen stoper Trabzon maçında olmayacak. 90+3'te İrfan Can Kahveci fişi çekti: 0-3. Başakşehir haftayı lider kapatmayı başardı.



BİTİRİCİ ÜÇLÜ

Başakşehir liderlik koltuğuna otururken kuşkusuz en büyük katkı skor yükünü çeken santrforlardan geldi. Dün Demba Ba ile Crivelli fileleri havalandırdı. Demba ligde 9. golünü atarken, Crivelli 10. kez ağları sarstı. Edin Visca ise dün 1 asist daha yaparak asist sayısını 11'e yükselterek zirveye oturdu.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem 3-0'lık galibiyeti yorumladı hem de Avrupa Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi çağrıda bulundu. Başarılı hoca, "Böyle bir deplasmandan 3-0'la çıkmak gerçekten çok değerli. Türkiye için çok önemli bir maça çıkacağız. Perşembe akşamı herkesi stada bekliyoruz" dedi.