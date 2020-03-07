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07 Mart 2020, Cumartesi
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Başakşehirli Epureanu maçında yok

Başakşehirli Epureanu Trabzonspor maçında yok

'in stoper oyuncusu , maçında gördüğü kırmızı kart ile 26. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 25. haftasında Medipol deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız stoperi , 29. dakikada gördüğü nedeniyle cezalı duruma düşerken, 83. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Moldovalı futbolcu, Medipol Başakşehir'in 26. haftada 'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele; 15 mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 18:46
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