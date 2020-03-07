Başakşehirli Epureanu Trabzonspor maçında yok
Başakşehir'in stoper oyuncusu Alexander Epureanu, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart ile 26. haftada oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız stoperi Alexander Epureanu, 29. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, 83. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Moldovalı futbolcu, Medipol Başakşehir'in 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele; 15 mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 18:46
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Başakşehirli Epureanu Trabzonspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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