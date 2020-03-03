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03 Mart 2020, Salı
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Zirve Şehir'in

Zirve Şehir'in

sahasında 'e şans tanımadı. Clichy, ve ’yla kazanan turuncu-lacivertli ekip, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Konuk takımın tek sayısı Kenan’dan geldi.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. 2'de konuk ekipte Twumasi'nin şutu direkten geri geldi. 12'de Visca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Crivelli, net fırsatı harcadı. 45'te Skrtel'in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Devre bu şekilde sona ererken; 51'de 'nın pasında Clichy sağ ayağıyla vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 63'te yayda topla buluşan , nefis şutuyla golle farkı ikiye çıkarttı.

DEMBA BA BİTİRDİ
Konuk ekip 72'de Kenan Özer'in golüyle durumu 2-1'e getirdi. Yalnızca 4 dakika sonra Başakşehir hızlı hücumunda Crivelli'nin vurduğu şutu kale önünde tamamlayan Demba Ba farkı yeniden ikiye çıkarttı: 3-1. Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle 49 puana yükseldi ve Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

  1. 3.3.2020
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