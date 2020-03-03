Zirve Şehir'in

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Gaziantep'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. 2'de konuk ekipte Twumasi'nin şutu direkten geri geldi. 12'de Visca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Crivelli, net fırsatı harcadı. 45'te Skrtel'in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Devre bu şekilde sona ererken; 51'de Demba Ba'nın pasında Clichy sağ ayağıyla vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 63'te yayda topla buluşan İrfan Can, nefis şutuyla golle farkı ikiye çıkarttı.

DEMBA BA BİTİRDİ

Konuk ekip 72'de Kenan Özer'in golüyle durumu 2-1'e getirdi. Yalnızca 4 dakika sonra Başakşehir hızlı hücumunda Crivelli'nin vurduğu şutu kale önünde tamamlayan Demba Ba farkı yeniden ikiye çıkarttı: 3-1. Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle 49 puana yükseldi ve Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.