Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var"

'tan flaş açıklamalar! "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var"

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var"

Teknik Direktörü , "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz" dedi.

'in 24'üncü haftasında 'in dün akşam sahasında FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, ev sahibi ekibin teknik patronu açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BU ÜZÜCÜ HABERLERİ BİTİRİRİZ"

'nin bölgesinde şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara şifa dileyen Buruk, şunları kaydetti:

"Zor bir haftaydı. Son günlerde yaşadığımız olaylar ve şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. ikinci plana atıldığı, bütün takımların ve oyuncuların birbirlerine destek verdiği, ülkemiz ve Mehmetçiğimize destek verdiği bir hafta oldu. Bazı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, bu ortamda maç bile oynamak zor geliyor. Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. Türk sporunun ve Türk insanının verdiği tepkiler burada çok önemli. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz."

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN