Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 24. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarda kapanacak. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek son 16'ya kalan İstanbul temsilcisi, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zirve yarışında bulunan takımlardan olan Başakşehir, 46 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım Gaziantep'in ise 31 puanı var.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maç bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Zorbay Küçük...

CRIVELLI DÖNÜYOR, EPUREANU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezası sona eren Crivelli, görev verilmesi halinde akşamki mücadelede sahadaki yerini alabilecek.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 11 müsabakada da mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 28 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 9 gol gördü. Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Kenan, Twumasi, Kayode, Muhammet Demir

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmaydı.

*Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçı kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), son dört karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

*Son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1B), sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B).

*Bu sezonun ikinci yarısında kalesine en fazla şut gelen takım olan Başakşehir (36), ilk devrede Alanyaspor'un (51) ardından ligin en iyi ekibiydi (57).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım Başakşehir.

*Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 5 asist).

*Demba Ba, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki asist yapan Patrick Twumasi, daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda gol pası vermişti.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Papy Djilobodji (4; Domagoj Vida ile birlikte).

*Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmedi (5G 6B).