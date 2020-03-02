Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatmalarda mağlup ederek turnuvada son 16'ya kalan İstanbul temsilcisi, bu başarısıyla büyük takdir toplamıştı. Başakşehir ligde de 23 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan konuk takım Gaziantep ise 31 puanla 9. sırada... İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Başakşehir 2-1 galip gelmişti. Turuncu-lacivertli takım bu maçta galip gelirse haftayı lider kapatacak. Peki, Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarda kapanacak. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek son 16'ya kalan İstanbul temsilcisi, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zirve yarışında bulunan takımlardan olan Başakşehir, 46 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım Gaziantep'in ise 31 puanı var.
BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maç bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Zorbay Küçük...
CRIVELLI DÖNÜYOR, EPUREANU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezası sona eren Crivelli, görev verilmesi halinde akşamki mücadelede sahadaki yerini alabilecek.
SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 11 müsabakada da mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 28 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 9 gol gördü. Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Kenan, Twumasi, Kayode, Muhammet Demir
MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmaydı.
*Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçı kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), son dört karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.
*Son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1B), sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B).
*Bu sezonun ikinci yarısında kalesine en fazla şut gelen takım olan Başakşehir (36), ilk devrede Alanyaspor'un (51) ardından ligin en iyi ekibiydi (57).
*Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım Başakşehir.
*Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 5 asist).
*Demba Ba, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
*Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki asist yapan Patrick Twumasi, daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda gol pası vermişti.
*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Papy Djilobodji (4; Domagoj Vida ile birlikte).
*Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmedi (5G 6B).
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Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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