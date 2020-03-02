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02 Mart 2020, Pazartesi
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Medipol - Gaziantep FK | CANLI

Medipol Başakşehir - Gaziantep FK | CANLI

'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hafta içi UEFA 'nde Portekiz ekibi 'u uzatmalarda mağlup ederek turnuvada son 16'ya kalan temsilcisi, bu başarısıyla büyük takdir toplamıştı. Başakşehir ligde de 23 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan konuk takım Gaziantep ise 31 puanla 9. sırada... İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Başakşehir 2-1 galip gelmişti. Turuncu-lacivertli takım bu maçta galip gelirse haftayı lider kapatacak. Kritik karşılaşmanın CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 24. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarda kapanacak. Hafta içi 'nde Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek son 16'ya kalan temsilcisi, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zirve yarışında bulunan takımlardan olan , 46 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım Gaziantep'in ise 31 puanı var.

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11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode

CRIVELLI DÖNDÜ, EPUREANU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren ve takıma dönen Enzo Crivelli ise Gaziantep FK karşısında 11'de sahaya çıktı.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 11 müsabakada da mağlup olmadı. 'un öğrencileri, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 28 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 9 gol gördü. Başakşehir, Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmaydı.

*Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçı kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), son dört karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

*Son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1B), sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B).

*Bu sezonun ikinci yarısında kalesine en fazla şut gelen takım olan Başakşehir (36), ilk devrede Alanyaspor'un (51) ardından ligin en iyi ekibiydi (57).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım Başakşehir.

*Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 5 asist).

*, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki asist yapan Patrick Twumasi, daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda gol pası vermişti.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Papy Djilobodji (4; Domagoj Vida ile birlikte).

*Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmedi (5G 6B).

Medipol Başakşehir tarih yazdı

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 20:11
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