Medipol Başakşehir 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir yeniden ligin zirvesinde!

Medipol 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz sona eren maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 49'a çıkaran Başakşehir, Trabzonspor'u geride bırakıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

UEFA 'nde hafta içi Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek son 16'ya kalan Medipol , 'de de yoluna doludizgin devam ediyor.

Ligin 24. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden turuncu-laicvertliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup edip ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 51'de Gael Clichy, 63'te İrfan Can Kahveci ve 76'da Demba Ba kaydetti.

31 puanda kalan ve haftayı 9. sırada kapatan Gaziantep'in tek sayısı ise 72'de Kenan Özer'den geldi.

'un öğrencileri bu sonuçla puanını 49'a yükseltip, 24. haftayı maç fazlasıyla Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede tamamladı.

CRIVELLI FORMASINA KAVUŞTU

Medipol Başakşehir'de kart cezası nedeniyle 23. haftada forma giyemeyen Enzo Crivelli, Gaziiantep FK maçıyla sahalara geri döndü. Kart cezasını tamamlayan Fransız forvet, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma giydi.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 12 müsabakada da mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 31 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 10 gol gördü. Başakşehir, Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 22:56
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