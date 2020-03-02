İrfan Can Kahveci: Mehmetçiklerimizin arkasındayız

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR GÜNDÜ"

Şehit haberlerinden dolayı üzgün olduklarını ve bu yüzden de müsabakaya konsantre olmakta zorluk çektiklerini aktaran İrfan Can, "Bugün zor bir gündü. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. İlk yarıda kendimizi çok maça veremedik ama ikinci yarıda biraz toparladık. Gol için de hep denediğim bir vuruş. Antrenmanlarda da deniyorum hep. Bugün de denk geldi maç sırasında. İyi de vurdum, güzel bir gol oldu" ifadelerini kullandı.



"MEHMETÇİKLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Attığı golden sonra verdiği asker selamı hakkında da konuşan milli oyuncu, "Avrupa'da attığım gollerden sonra da asker selamı verdim ama bazı insanlar farklı yerlere çekti. Çünkü üst üste goller atmış, asker selamı vermiştim. Bugün yapmayacaktım ama farklı bir durum vardı ülkemiz açısından. Her zaman Mehmetçiklerimizin arkasındayız" şeklinde konuştu.



"HOCAMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Süper Lig'de liderliğe yükselmeleri hakkında gelen bir soruyu da İrfan, şöyle cevaplandırdı:

"Güzel gidiyoruz. Hocamıza çok güveniyoruz. Onun verdiği taktikleri dinliyoruz. İnşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Güzel de bir kura çektik. Tabii sahada belli olur bu sonuçlar, bizim Lizbon'da gösterdiğimiz gibi. İnşallah gidebileceğimiz kadar gideriz."