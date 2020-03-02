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02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk ve Sumudica'dan birlik mesajı!

ve 'dan ortak mesaj!

Okan Buruk ve Sumudica'dan ortak mesaj!

ile FK Teknik Direktörü Marius , maç sonrası birlikte ekran karşısına çıktı. Buruk, "Tüm takımların bir arada hareket etmesi belki de Türk futbolunun çok üzerine çıktı. Birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi" derken, Sumudica ise, "Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum. benim ikinci evim. Birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız" diye konuştu.

ile FK Teknik Direktörü Marius , maçın ardından yayıncı kuruluşa birlikte röportaj verdiler.

'de kahramanca şehit olan Mehmetçikleri anan Buruk ve Sumudica, Türk halkına da birlik-beraberlik mesajları verdiler.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Turuncu-lacivetli takımın hocası Okan Buruk, yaptığı açıklamada, "Bu hafta futbolu fazla konuşmadık, üzüntülerimiz vardı. İki takım oyuncuları da maç öncesinde ay-yıldızlı tişörtlerle sahaya çıktı. Tüm takımların bir arada hareket etmesi belki de Türk futbolunun çok üzerine çıktı. Birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi. Maçları oynamak için herkes sahaya çıkıyor, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu hafta biraz daha zor bir haftaydı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKININ ACISINI KALBİMDE YAŞIYORUM"

Gaziantep FK'nın Rumen hocası Sumudica ise, "Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum. benim ikinci evim. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız" diye konuştu.

Okan Buruk maçla ilgili ise şunları söyledi:

Üç gün önce maç yapmamış bir takım gibi oynadık. Lideriz, liderliği sürdürmek ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında birlikteliği her zaman gösteriyorlar.

"ÇEYREK FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Kopenhag eşleşmesine baktığımızda iki takım da buna sevinmiştir. Birbirini eleyeceğini düşünmüştür. Çeyrek finale kalmak istiyoruz, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bunu biliyoruz. Kariyerimle ilgili en çok sevindirin ve en değerli olan Avrupa'da olabilmek, mart ayında Avrupa'da maça çıkabilmek.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 01:08
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