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02 Mart 2020, Pazartesi
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liderlik aşkına

Başakşehir liderlik aşkına

’daki gururumuz , bugün ağırlayacağı G.Antep FK’yi yenerek haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor.

'daki gururumuz , bugün ağırlayacağı G.Antep FK'yi yenerek haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor. Evinde 11 maçtır bileği bükülmeyen turuncu-lacivertlilerde kart cezası biten Crivelli, görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
  1. 2.3.2020
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