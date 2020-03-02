Alkışlar Demba Ba'ya! Gönülleri fethetti
Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Süper Lig'in 24. haftasında evinde 3-1 kazandıkları Gazişehir FK maçı sonrasında yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Takımının durumunu değerlendiren Demba Ba'nın yayına Türk bayraklı tişörtle yayına çıkması büyük alkış topladı.
Sporting karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları dev zafer sonrası Gaziantep maçına çıktıklarını belirten ve bu nedenle üstlerinde bir yorgunluk olduğunu ifade eden başarılı golcü şunları söyledi:
"Elhamdülillah. Avrupa'da oynadığımız son maçın yorgunluğu vardı üzerimizde. Bunu bu maçta hissettik. Kolektif olarak başarılı olmamız gol ya da asistten daha önemli. İkinci yarı iyi bir sonuç aldık. 49 puana sahip olmak ve lider olmak iyi ama önümüzde uzun bir süre var. Bu ligde her şey olabilir. Ligin sonuna kadar böyle devam etmemiz lazım. Alabileceğimiz puanlardan maksimumunu almalıyız."
34 yaşındaki oyuncu, son 8 haftada attığı 7 gol ve yaptığı 2 asistle Medipol Başakehir'in zirve mücadelesinde büyük rol sahibi oldu.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
- 02.03.2020
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