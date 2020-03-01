Kopenhag 3-2 Aalborg | MAÇ SONUCU
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi. Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.
Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.
Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.
Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak.
- 01.03.2020
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