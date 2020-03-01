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01 Mart 2020, Pazar
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3-2 Aalborg | MAÇ SONUCU

Kopenhag 3-2 Aalborg | MAÇ SONUCU

'in son 16 turundaki rakibi , 'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi. Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

, futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.

Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.

, 12 Mart'ta oynanacak son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak.


  1. 01.03.2020
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