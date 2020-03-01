Göztepe Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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'de yarın 'a konuk olacak

Göztepe Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

'de henüz mağlubiyeti bulunmayan , 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 'la karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem düdük çalacak.

'de , Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.

Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

DEPLASMANDA RAKİBİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK

Sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 4-0 mağlup eden Göztepe, Kayserispor'la 'de karşılaştığı 11 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

  1. 01.03.2020
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