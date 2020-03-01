Göztepe Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Süper Lig'de ikinci yarı henüz mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.
Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.
DEPLASMANDA RAKİBİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK
Sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 4-0 mağlup eden Göztepe, Kayserispor'la Süper Lig'de karşılaştığı 11 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.
- 01.03.2020
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