İşte Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Başakşehir, sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 kurasına katılacak olan son takım fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

*Rangers (İskoçya)

*Bayer Leverkusen (Almanya)

*Wolverhampton (İngiltere)

*LASK Linz (Avusturya)

*Basel (İsviçre)

*Roma (İtalya)

*Wolfsburg (Almanya)

*Getafe (İspanya)

*Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

*Kopenhag (Danimarka)

*Inter (İtalya)

*Manchester United (İngiltere)

*Sevilla (İspanya)

*Olympiakos (Yunanistan)

*Salzburg-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi