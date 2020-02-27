Başakşehir Sporting önünde tarih yazma peşinde!

Avrupa'daki gururumuz Başakşehir, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bugün S.Lizbon'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşını alarak Son 16'ya yükselip tarih yazmak istiyor. Tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen Başakşehir, tüm Türkiye'den destek bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Türkiye için önemli bir maç olacak. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmedik" diye destek çağrısı yaptı

TEK EKSİK, SANTRFOR CRİVELLİ

Temsilcimizin Son 16 Turu'na kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertlilerin maçı 3-1 kazanması halinde ise karşılaşmanın uzatma bölümleri oynanacak. Ekibimiz de tarihi maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Fransız golcü Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sporting'de ise F.Bahçeli eski stoper Neto kart cezası, Fransız stoper Mathieu ve Brezilyalı santrfor Phellype de sakatlığı nedeniyle yok.

İŞTE TARİHİ MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba.

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Borja, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar.