90+1'de lider!
Rize’de Visca’yla öne geçen Başakşehir, Caiçara’nın hatasında Aminu’nun golüne engel olamadı. Slovak stoper Skrtel, 90+1’de takımına liderliği getirdi.
Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Rize'de uzatmalarda Skrtel'in golüyle liderlik koltuğuna yükseldi. 3'te kazanılan endirekt vuruşta Mahmut'un şutunu Gökhan çizgide çeldi. 10'da İrfan'ın vuruşunu yine Gökhan kurtardı. 13'te Skoda'nın kafası direği yalayıp dışarı çıktı. 43'te Aminu'nun Ba'ya yaptığı faulde Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Visca, ilk yarının skorunu ilan etti.
ÇİZGİDEN ÇIKARDI
İkinci yarıda beraberlik için bastıran Rizespor, 60'ta Caiçara'nın kalecisine göndermek istediği topta araya giren Aminu'nun boş ağları havalandırmasıyla eşitliği sağladı. Galibiyet kovalayan Şehir, Ba ve İrfan'la net fırsatları harcadı. Rize'de ise 84'te Skoda'nın kafasını Caiçara çizgiden çıkardı. 87'de oyuna giren Skrtel, 90+1'de arka direkte topla buluşup golü buldu ve takımını zirveye çıkardı.
KARTAL'A ISTIFA TEZAHÜRATI
Başakşehir yenilgisiyle birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rizespor'da taraftarlar, maç sonunda Teknik Direktör İsmail Kartal'a büyük bir tepki gösterdi. Yeşil-mavili tribünler Kartal'ı istifaya davet eden tezahüratlar yaptılar.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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