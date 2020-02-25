90+1'de lider!

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Rize'de uzatmalarda Skrtel'in golüyle liderlik koltuğuna yükseldi. 3'te kazanılan endirekt vuruşta Mahmut'un şutunu Gökhan çizgide çeldi. 10'da İrfan'ın vuruşunu yine Gökhan kurtardı. 13'te Skoda'nın kafası direği yalayıp dışarı çıktı. 43'te Aminu'nun Ba'ya yaptığı faulde Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Visca, ilk yarının skorunu ilan etti.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Rizespor, 60'ta Caiçara'nın kalecisine göndermek istediği topta araya giren Aminu'nun boş ağları havalandırmasıyla eşitliği sağladı. Galibiyet kovalayan Şehir, Ba ve İrfan'la net fırsatları harcadı. Rize'de ise 84'te Skoda'nın kafasını Caiçara çizgiden çıkardı. 87'de oyuna giren Skrtel, 90+1'de arka direkte topla buluşup golü buldu ve takımını zirveye çıkardı.

KARTAL'A ISTIFA TEZAHÜRATI

Başakşehir yenilgisiyle birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rizespor'da taraftarlar, maç sonunda Teknik Direktör İsmail Kartal'a büyük bir tepki gösterdi. Yeşil-mavili tribünler Kartal'ı istifaya davet eden tezahüratlar yaptılar.