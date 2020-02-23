Medipol Başakşehir liderlik için Rize deplasmanında
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.
CRIVELLI CEZALI
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 11:31
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Yorum
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Medipol Başakşehir liderlik için Rize deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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