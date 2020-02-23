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23 Şubat 2020, Pazar
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liderlik için Rize deplasmanında

Medipol Başakşehir liderlik için Rize deplasmanında

, 'in 23. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

, mücadelesini kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.

CRIVELLI CEZALI
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 11:31
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