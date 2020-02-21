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21 Şubat 2020, Cuma
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Şehir yıkıldı!

Şehir yıkıldı!

Avrupa’daki tek temsilcimiz, deplasmanındaki ilk maçta turu zora soktu. Coates, Sporar ve Vietto’ya Visca ile karşılık verebildik

Avrupa'da yoluna devam eden tek ekibimiz olan , son 32 turu ilk maçında çıktığı deplasmanında hüsrana uğradı: 1-3. Ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada kornerden gelen topta 'nın hatasını iyi değerlediren Coates ile öne geçti: 1-0. Kalecimiz , 15'inci dakikada önce Cabral, sonrasında Batttaglia'nın vuruşlarında kalesini gole kapattı.

VAR'A TAKILDILAR

Sporting'in 26. dakikada Cabral attığı gol VAR'da ofsayta takıldı. 44'te Sporar ile bir gol daha bulan Portekiz temsilcisi ilk yarıyı 2-0 galip bitirdi. Ara transferde 'a giden Bruno Fernandes'in boşluğunu doldurması hedeflenen 51'de farkı 3'e çıkarttı: 3-0. Demba Ba 75'te Luis Neto tarafından indirildi. Penaltıda topuna başına gelen Edin Visca, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ

Lizbon'daki karşılaşmayı Başkanı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Özdemir ve Güneş, Avrupa macerasına devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'i desteklemek ve çeşitli temaslarda bulunmak için Lizbon'a geldi.

AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur ilk maçları dün oynandı. Gazetemizin baskı saatinde tamamlanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

CFR Cluj-Sevilla: 1-1

Kopenhag-Celtic: 1-1

S.Donetsk-Benfica: 2-1

E.Frankfurt-Salzburg: 4-1

C.Brugge-M.United: 1-1

Getafe-Ajax: 2-0

Ludogorets-Inter: 0-2

  1. 21.2.2020
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