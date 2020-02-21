Şehir yıkıldı!
Avrupa’daki tek temsilcimiz, Sporting Lizbon deplasmanındaki ilk maçta turu zora soktu. Coates, Sporar ve Vietto’ya Visca ile karşılık verebildik
Avrupa'da yoluna devam eden tek ekibimiz olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında çıktığı Sporting Lizbon deplasmanında hüsrana uğradı: 1-3. Ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada kornerden gelen topta Demba Ba'nın hatasını iyi değerlediren Coates ile öne geçti: 1-0. Kalecimiz Mert Günok, 15'inci dakikada önce Cabral, sonrasında Batttaglia'nın vuruşlarında kalesini gole kapattı.
VAR'A TAKILDILAR
Sporting'in 26. dakikada Cabral attığı gol VAR'da ofsayta takıldı. 44'te Sporar ile bir gol daha bulan Portekiz temsilcisi ilk yarıyı 2-0 galip bitirdi. Ara transferde Manchester United'a giden Bruno Fernandes'in boşluğunu doldurması hedeflenen Luciano Vietto 51'de farkı 3'e çıkarttı: 3-0. Demba Ba 75'te Luis Neto tarafından indirildi. Penaltıda topuna başına gelen Edin Visca, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ
Lizbon'daki karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Özdemir ve Güneş, Avrupa macerasına devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'i desteklemek ve çeşitli temaslarda bulunmak için Lizbon'a geldi.
AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur ilk maçları dün oynandı. Gazetemizin baskı saatinde tamamlanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:
CFR Cluj-Sevilla: 1-1
Kopenhag-Celtic: 1-1
S.Donetsk-Benfica: 2-1
E.Frankfurt-Salzburg: 4-1
C.Brugge-M.United: 1-1
Getafe-Ajax: 2-0
Ludogorets-Inter: 0-2
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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