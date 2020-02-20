Sporting - Medipol Başakşehir | CANLI - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Sporting - Medipol Başakşehir | CANLI

Sporting - Medipol | CANLI

Sporting - Medipol Başakşehir | CANLI

Son 32 Turu heyecanı başladı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol , Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Temsilcimiz Medipol son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşıyor...

CANLI ANLATIM


İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: , Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.

AVRUPA'DA 27. SINAV

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE 9. MAÇ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 21:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sporting - Medipol Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN