Sporting - Medipol Başakşehir | CANLI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşıyor...

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İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.

AVRUPA'DA 27. SINAV

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE 9. MAÇ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2