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20 Şubat 2020, Perşembe
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Sporting - Medipol | 11'ler belli oldu

Sporting - Medipol Başakşehir | 11'ler belli oldu

Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol , Portekiz'in takımıyla deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Medipol bu akşam kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. 'ndeki tek Türk kulübü olan turuncu-lacivertliler, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör yaptığı açıklamada, deplasmanda avantajlı bir skor alıp, Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: , Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

SPORTING-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz ekibi Sporting'in Jose Alvalade Stadı'nda temsilcimiz Başakşehir'i konuk edeceğ maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

AVRUPA'DA 27. SINAV

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE 9. MAÇ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 19:46
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