Sporting - Medipol Başakşehir | 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk kulübü olan turuncu-lacivertliler, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, deplasmanda avantajlı bir skor alıp, Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.
EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR
Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.
İLK 11'LER
Sporting Lizbon: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba
SPORTING-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Portekiz ekibi Sporting'in Jose Alvalade Stadı'nda temsilcimiz Başakşehir'i konuk edeceğ maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
AVRUPA'DA 27. SINAV
Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.
OKAN BURUK İLE 9. MAÇ
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:
Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0
İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1
İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0
Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3
İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3
Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 19:46
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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