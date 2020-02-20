Sporting Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Temsilcimizde Mehmet Topal kart cezası nedeniyle, Brezilyalı yıldız Robinho ise sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rakip takımda ise Jeremy Mathieu, Phellype ve Ribeiro mücadelede oynayamayacak. Başakşehir ilk maçta avantajlı bir skor alıp, rövanşta sahasında tur biletini elde etmek istiyor. Futbolseverler ise bu maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Sporting Lizbon-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var? Eksik ve cezalılar kimler? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlası...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk kulübü olan turuncu-lacivertliler, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, deplasmanda avantajlı bir skor alıp, Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.
EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR
Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon (4-1-4-1): Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Borja, Doumbia, Rafael Camacho, Acuna, Wendel, Vietto, Sporar
Medipol Başakşehir (4-4-2): Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, İrfan Kahveci, Tekdemir, Elia, Crivelli, Ba
SPORTING-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Portekiz ekibi Sporting'in Jose Alvalade Stadı'nda temsilcimiz Başakşehir'i konuk edeceğ maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
AVRUPA'DA 27. SINAV
Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.
OKAN BURUK İLE 9. MAÇ
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:
Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0
İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1
İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0
Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3
İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3
Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:05
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Sporting Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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