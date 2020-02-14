Okan Buruk: Beşiktaş bizden daha iyiydi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Galibiyete rağmen takımının oyunundan memnun olmadığını belirten genç teknik adam, Beşiktaş'ın daha iyi oynadığı itirafında bulundu.

"OYUNDAN ZEVK ALMIYORUM"

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "İki takım için de birçok pozisyon çıktı. İlk yarıda oyuncular kaliteli işler yapmadı. Net pozisyonlar görmedik. Tüm veriler Beşiktaş'ın bizden daha iyi oynadığını gösteriyor. Beşiktaş'a karşı kazanmak, farkı açmak önemliydi. bunun moralini almaya çalışacağız. Bazen maç kazanırsınız ama oyundan zevk almazsınız. Şu an bunu yaşıyorum. Lideriz ama son haftalarda istediğimiz oyun yok. Biz daha kaliteli takımız."

"BEŞİKTAŞ BİZDEN DAHA İSTEKLİYDİ"

Ligin ilk yarısında sergiledikleri futboldan uzak bir görüntü sergilediklerini de sözlerine ekleyen turuncu-lacivertli takımın hocası, "Oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmem gerekiyor ama biz daha iyi bir takımdık, daha iyi oynuyorduk. Tekrar bunu yapmalıyız. Beşiktaş'ı da tebrik ederim, bizden daha istekliydiler, onlar da sonlandırmada problem yaşadılar. Rakip teknik heyeti de tebrik ederim" dedi.



