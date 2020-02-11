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11 Şubat 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriç açıklaması

'dan açıklaması

Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriç açıklaması

ekiplerinden Başkanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, 'in FK maçında gördüğü hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Başakşehir Başkanı , Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, hakemleri değerlendirdi ve Vedat Muriqi'nin gördüğü tartışmalı için de konuştu.

Kulüp başkanlarının ve hakemlerle ilgili düşüncelerini paylaştı diyen Gümüşdağ, başkan olmak üzere MHK'ye güven var. VAR hakemlerinin daha da çoğaltılması, eğitilmesi ve IFAB kurallarına riayet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Sahadaki hataları minimize etmemiz gerekiyor. MHK Başkanları değişiyor ama sorunlar çözülmüyor. Başkanlar içerisinde en kıdemlisi benim. Ben aksiyon alma tarafındayım. Ben MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibine güveniyorum.''

maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili konuşan Gümüşdağ ''Teknik değerlendirmeye baktığınızda bir kasıt olmadığını söyleyenler var, penaltı olduğunu söyleyenler var ben 1-1 paylaştık diyorum.'' ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YAPMAYAN TEK TAKIMIZ"

Göksel Gümüşdağ, ara transferle ilgili soruya ''Hiçbir kulüp, kimsenin ceza almasını istemez.Kimse hatadan prim yapmak istemez. Limit aşımına uğramamak için 7 oyuncu yolladık 18 takımdan yapmayan tek takım biziz.'' yanıtını verdi.

''Kulüpler Birliği ve arasında yapılan toplantı sonrası atılacak adımlar çok daha önemli. TFF futbolun menfaatleri doğrultusunda hareket etmeli. Türk futbolu teknoloji anlamında Avrupa'ya öncü oldu. Bugün baktığınıda ofsayttan gol kaldı mı? Neredeyse yüzde bir. Futbola sadece oyun olarak bakmalıyız. Bazen abartıyoruz. 34 yaşında başbakan var. Genç hakemlerin çok daha şans bulmasından yanayım. Zekeriya Alp çok güvenilir, futbolun ruhunu bilen bir spor adamıdır.''

VEDAT MURiÇ VE DEMBA BA

Ligde görülen kırmızı kart cezasının kupada çekilmesiyle ilgili de konuşan Gümüşdağ ''Aldatan , aldatmayan 'ydı. Vedat olsa da olmasa da Fenerbahçe yenebilirdi, bunu söyledim. Talimatlarla ilgili değişiklik istemiştim, kupalar, kart temizleme alanı oldu. Bunun hemen değişmesi gerekir.'' dedi.

Başkan Göksel Gümüşdağ, ile ilgili ''Abdullah Avcı, bizim dostumuzdur. 'ta başarılı olmasını isterdik. İnşallah başka takımlarda başarılı olur.'' dedi.

  1. 11.02.2020
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