Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriç açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, hakemleri değerlendirdi ve Vedat Muriqi'nin gördüğü tartışmalı kırmızı kart için de konuştu.

Kulüp başkanlarının MHK ve hakemlerle ilgili düşüncelerini paylaştı diyen Gümüşdağ, başkan Zekeriya Alp olmak üzere MHK'ye güven var. VAR hakemlerinin daha da çoğaltılması, eğitilmesi ve IFAB kurallarına riayet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Sahadaki hataları minimize etmemiz gerekiyor. MHK Başkanları değişiyor ama sorunlar çözülmüyor. Başkanlar içerisinde en kıdemlisi benim. Ben aksiyon alma tarafındayım. Ben MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibine güveniyorum.''

Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili konuşan Gümüşdağ ''Teknik değerlendirmeye baktığınızda bir kasıt olmadığını söyleyenler var, penaltı olduğunu söyleyenler var ben 1-1 paylaştık diyorum.'' ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YAPMAYAN TEK TAKIMIZ"

Göksel Gümüşdağ, ara transferle ilgili soruya ''Hiçbir kulüp, kimsenin ceza almasını istemez.Kimse hatadan prim yapmak istemez. Limit aşımına uğramamak için 7 oyuncu yolladık 18 takımdan transfer yapmayan tek takım biziz.'' yanıtını verdi.

''Kulüpler Birliği ve TFF arasında yapılan toplantı sonrası atılacak adımlar çok daha önemli. TFF futbolun menfaatleri doğrultusunda hareket etmeli. Türk futbolu teknoloji anlamında Avrupa'ya öncü oldu. Bugün baktığınıda ofsayttan gol kaldı mı? Neredeyse yüzde bir. Futbola sadece oyun olarak bakmalıyız. Bazen abartıyoruz. 34 yaşında başbakan var. Genç hakemlerin çok daha şans bulmasından yanayım. Zekeriya Alp çok güvenilir, futbolun ruhunu bilen bir spor adamıdır.''

VEDAT MURiÇ VE DEMBA BA

Ligde görülen kırmızı kart cezasının kupada çekilmesiyle ilgili de konuşan Gümüşdağ ''Aldatan Vedat Muriç, aldatmayan Demba Ba'ydı. Vedat olsa da olmasa da Fenerbahçe yenebilirdi, bunu söyledim. Talimatlarla ilgili değişiklik istemiştim, kupalar, kart temizleme alanı oldu. Bunun hemen değişmesi gerekir.'' dedi.

Başkan Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ile ilgili ''Abdullah Avcı, bizim dostumuzdur. Beşiktaş'ta başarılı olmasını isterdik. İnşallah başka takımlarda başarılı olur.'' dedi.