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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'de maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

, 'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü 'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. yönetimindeki turuncu lacivertli takım, günü çift kale maç yaparak sonlandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı. , yapacağı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 10.02.2020
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