Okan Buruk: Kazanacağımız maçı berabere bitirdik
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor beraberliğine üzüldüklerini belirterek, "Oyun elimize geldi aslında. Berabere kalınsa da üzgün olunmaz demiştim ama kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Bu, üzülmemize neden oldu. Liderlik için daha çok çalışacağız" diye konuştu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren Sivasspor maçının ardından konuştu. Skor avantajını koruyamadıkları için üzgün olduğunu belirten genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"OYUN ELİMİZE GELDİ"
"Oyun elimize geldi aslında. Berabere kalınsa da üzgün olunmaz demiştim ama kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Bu, üzülmemize neden oldu. Rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu. Güzel bir maç oldu. Zorlu şartlara rağmen güzeldi."
"LİDERLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Şampiyonluk için daha çok çalışacaklarını vurgulayan turuncu-lacivertlilerin hocası, cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Okan Buruk, "Sivasspor ve Başakşehir oyunlarıyla konuşulan takımlar. Son 10 dakika yediğimiz gol... Defansif hamleler de yapmıştık. Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Çok şükür bugün sakatlık ve ceza yaşamadık. Cuma gününe hazırlanacağız. Daha sonra da Avrupa kupası maçımız var. Doğru bir şekilde hazırlanıp şampiyonluk yarışı içinde maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Liderlik için daha çok çalışacağız" diye konuştu.
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