Okan Buruk: Kazanacağımız maçı berabere bitirdik - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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: Kazanacağımız maçı berabere bitirdik

Okan Buruk: Kazanacağımız maçı berabere bitirdik

Buruk, beraberliğine üzüldüklerini belirterek, "Oyun elimize geldi aslında. Berabere kalınsa da üzgün olunmaz demiştim ama kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Bu, üzülmemize neden oldu. Liderlik için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Medipol Buruk, 1-1 sona eren maçının ardından konuştu. Skor avantajını koruyamadıkları için üzgün olduğunu belirten genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"OYUN ELİMİZE GELDİ"

"Oyun elimize geldi aslında. Berabere kalınsa da üzgün olunmaz demiştim ama kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Bu, üzülmemize neden oldu. Rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu. Güzel bir maç oldu. Zorlu şartlara rağmen güzeldi."

"LİDERLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonluk için daha çok çalışacaklarını vurgulayan turuncu-lacivertlilerin hocası, cuma günü oynayacakları maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. , "Sivasspor ve Başakşehir oyunlarıyla konuşulan takımlar. Son 10 dakika yediğimiz gol... Defansif hamleler de yapmıştık. Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Çok şükür bugün sakatlık ve ceza yaşamadık. Cuma gününe hazırlanacağız. Daha sonra da Avrupa kupası maçımız var. Doğru bir şekilde hazırlanıp şampiyonluk yarışı içinde maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Liderlik için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

  1. 09.02.2020
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