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04 Şubat 2020, Salı
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kiralandı

Miguel Vieira kiralandı

, sezon başında 2. Lig takımlarından Lugo'dan aldığı Portekizli stoper 'yı, gruplarındaki rakibi, ekibi Wolfsberger'e kiraladı

, sezon başında 2. Lig takımlarından Lugo'dan aldığı Portekizli stoper 'yı, gruplarındaki rakibi, ekibi Wolfsberger'e kiraladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon ligde 1, kupada 3 maçta forma giydi.
  1. 4.2.2020
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