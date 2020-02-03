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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'den açıklaması! "Yeni kulübünde başarılar..."

Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması! "Yeni kulübünde başarılar..."

Süper Lig ekiplerinden , oyuncusunun resmi transferini duyurdu. Turuncu lacivertli ekip, Miguel Vieira'yı sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiraladığını açıkladı! İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız atlatan 'de ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, sezon başında İspanyol ekibi CD Lugo'dan kadrosuna kattığı Miguel Vieira'nın, Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 17:51
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