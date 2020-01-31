Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 36 puanla 3. sırada yer alırken konuk ekip ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ (OPTA)

*Gençlerbirliği ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir (4G 3B), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (0-1).

*Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor (1B 3M).

*Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı.

*İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 12M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'yı yenerek aldı (2-1).

*Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol bulan takım Başakşehir (7). Gençlerbirliği ise bu dakika aralığında henüz gol yemedi.

*Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol & 4 asist).

Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı (beş maç).

*Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol & 3 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi (2G 2B).