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31 Ocak 2020, Cuma
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Medipol - | CANLI

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

'in 20. haftasında heyecan fırtınası başlıyor. Günün açılış karşılaşmasında Medipol sahasında 'ni konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 36 puanla 3. sırada yer alırken konuk ekip ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Başakşehir'le, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Gençlerbirliği'nin amacı mutlak 3 puan... Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

'de 20. hafta heyecanı, Medipol - maçıyla başlıyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 36 puanla 3. sırada yer alırken konuk ekip ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başakşehir'in Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, , Elia, Crivelli.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ (OPTA)

*Gençlerbirliği ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir (4G 3B), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (0-1).

*Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor (1B 3M).

*Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı.

* takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 12M), tek galibiyetini bu sezon 'yı yenerek aldı (2-1).

*Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan).
2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol bulan takım Başakşehir (7). Gençlerbirliği ise bu dakika aralığında henüz gol yemedi.

*Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol & 4 asist).
Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı (beş maç).

*Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol & 3 asist).
Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden , daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi (2G 2B).

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 20:00
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