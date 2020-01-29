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29 Ocak 2020, Çarşamba
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siftah yaptı

Başakşehir siftah yaptı

döneminin sessiz ekibi ilk imzasını attırdı.

döneminin sessiz ekibi ilk imzasını attırdı. Turuncu-lacivertliler, AFCON U17 turnuvasında dikkat çeken 2002 doğumlu Gineli kanat Alya Toure ile 2.5 yıllık kontrat yaptığını duyurdu.
  1. 29.1.2020
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