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28 Ocak 2020, Salı
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Başakşehir'de mesaisi sürüyor

Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Futbol Takımı, 'in 20. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

, 'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idmanla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

  1. 28.01.2020
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