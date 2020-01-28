Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idmanla antrenman sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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