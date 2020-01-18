Başakşehir'in yıldızı Fenerbahçe maçında yok!
Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte golcü futbolcu Demba Ba 60. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 19:05
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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