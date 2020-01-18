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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Başakşehir'in yıldızı maçında yok!

Başakşehir'in yıldızı Fenerbahçe maçında yok!

'in 18. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekipte golcü futbolcu 60. dakikada gördüğü sebebiyle cezalı duruma düştü.

'in 18. haftasında , evinde 'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 19:05
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